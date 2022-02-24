airBaltic и Wizz Air отменяют рейсы в Украину

airBaltic обращается к пассажирам отмененных рейсов с просьбой проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или позвонить по телефону +371 67280422, чтобы перенести бронирование на рейсы, доступные после 13 марта.

"Мы рекомендуем организовать собственный транспорт для того, чтобы как можно скорее покинуть Украину наземным транспортом. В случае затруднений просим связаться с посольством своей страны", - указывают представители airBaltic.

Об отмене рейсов сообщила и авиакомпания Wizz Air