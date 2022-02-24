Чт, 24.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

airBaltic и Wizz Air отменяют рейсы в Украину

ФОТО: Shutterstock

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в связи с закрытием воздушного пространства для гражданской авиации до 13 марта 2022 года отменяет все рейсы на Украину и с Украины, сообщили представители авиакомпании.

airBaltic обращается к пассажирам отмененных рейсов с просьбой проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или позвонить по телефону +371 67280422, чтобы перенести бронирование на рейсы, доступные после 13 марта.

"Мы рекомендуем организовать собственный транспорт для того, чтобы как можно скорее покинуть Украину наземным транспортом. В случае затруднений просим связаться с посольством своей страны", - указывают представители airBaltic.

Об отмене рейсов сообщила и авиакомпания Wizz Air

Учитывая нынешние обстоятельства в Украине и связанные с ними ограничения – закрытие воздушного пространства, Wizz Air информирует о том, что авиакомпания вынуждена приостановить все рейсы внутри страны. Пассажиры, чьи рейсы забронированы на прилет или вылет из Украины, могут получить дополнительную информацию на сайте www.wizzair.com или в колл-центре авиакомпании: +371 90 200 955.


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