airBaltic и Wizz Air отменяют рейсы в Украину

airBaltic обращается к пассажирам отмененных рейсов с просьбой проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или позвонить по телефону +371 67280422, чтобы перенести бронирование на рейсы, доступные после 13 марта.
"Мы рекомендуем организовать собственный транспорт для того, чтобы как можно скорее покинуть Украину наземным транспортом. В случае затруднений просим связаться с посольством своей страны", - указывают представители airBaltic.
Об отмене рейсов сообщила и авиакомпания Wizz Air
Учитывая нынешние обстоятельства в Украине и связанные с ними ограничения – закрытие воздушного пространства, Wizz Air информирует о том, что авиакомпания вынуждена приостановить все рейсы внутри страны. Пассажиры, чьи рейсы забронированы на прилет или вылет из Украины, могут получить дополнительную информацию на сайте www.wizzair.com или в колл-центре авиакомпании: +371 90 200 955.