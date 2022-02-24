Выявлено 11 088 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 088 новых случаев Covid-19, получены данные о 14 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 088 новых случаев Covid-19, получены данные о 14 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
9 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4135 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6953 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7166,6 случая.
Всего вчера было сделано 24 236 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 624 008 жителей Латвии, умерли 5159 человек с Covid-19.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 7 273 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Из выявленных за минувшие сутки заболевших 6 148 случаев были первичным заражениями, 1081 – вторичным и 8 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1808 человек, из них 107 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 885,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 336 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3499,7 случая.
Все скончавшиеся от Covid-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми из них были четверо.