Выявлено 11 088 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

9 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4135 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6953 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7166,6 случая.

Всего вчера было сделано 24 236 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 624 008 жителей Латвии, умерли 5159 человек с Covid-19.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 7 273 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 6 148 случаев были первичным заражениями, 1081 – вторичным и 8 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1808 человек, из них 107 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 885,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 336 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3499,7 случая.