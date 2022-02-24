Россия закрыла для судоходства Азовское море

Как сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта России, с 4 часов 24 февраля до особого распоряжения для судоходства закрыта акватория Азовского моря.

Как сообщалось ранее, в четверг Путин выступил на телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" на Украине и призвав украинскую армию сложить оружие.

Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что новости о взрывах поступают из разных городов Украины, в том числе из Киева.

Россия в Украине наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, охарактеризовав ситуацию как контролируемую.