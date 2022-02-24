Снижение цен на топливо в Польше: уловка торговцев или забота о людях?
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С 1 февраля в Польше временно снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, топливо и другие товары, в результате чего население Литвы и других соседних стран массово бросилось пополнять запасы. Такие изменения в Польше были введены, чтобы смягчить негативное влияние инфляции, однако представители отрасли критикуют это решение за стремление получить прибыль и привлечь клиентов, используя пандемию Covid-19 в качестве предлога.
С начала февраля НДС на бензин и дизельное топливо в Польше снижен с 23% до 9%. "Польша традиционно проводила политику более низких ставок акцизов на топливо, чем в странах Балтии, хотя все четыре страны находятся в одной ценовой зоне.
Под предлогом пандемии ставки акциза и НДС снижаются, чтобы привлечь дополнительных клиентов из Германии, Чехии, Словакии и стран Балтии.
- так оценивает ситуацию председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) Оярс Карчевскис.
"Сложно предсказать, как долго продлятся эти изменения, но ближайшие месяцы - апрель, май - будут временем, когда будет принято решение", - заявляет Карчевскис.
Мы не можем сделать это в Латвии, потому что надо внести изменения в закон об акцизах. На наш взгляд, снижение ставки НДС или акцизного налога не оправданно", - считает глава LDTA.
В Польше цены на топливо ниже на 60 центов
Продажи топлива на границе со стороны Германии в январе сократились вдвое, в свою очередь, польские заправочные станции сообщают о 50-процентном увеличении продаж.
После снижения НДС водители в Польше платят примерно на 60 центов меньше за литр бензина, а разница в цене дизельного топлива составляет около 45 центов. На прошлой неделе литр топлива стоил в среднем 5,31 злотого, или 1,17 евро, сообщает газета Die Welt.
Юрген Зинерс, директор Немецкой ассоциации торговцев АЗС, отмечает, что от 300 до 400 заправочных станций в приграничном районе Германии могут обанкротиться.
Председатель правления LDTA считает, что ставки акцизов в странах Балтии и Польше должны быть одинаковыми. "Этот вопрос можно обсудить, когда мы вернемся к нормальной экономике, сейчас мы находимся в кризисе".
"В Латвии падает спрос на топливо, но мы не знаем, в чем причина.
В текущей геополитической ситуации цены на топливо растут каждый день. Разрешение кризиса непрогнозируемо, но цены продолжают расти каждый день", - объясняет Карчевскис.
"Литва в проигрыше". Массовый шопинг в Польше позволяет сэкономить
Супермаркеты в Польше, расположенные недалеко от литовской границы, давно не испытывали такого наплыва со стороны жителей Литвы. Литовцы покупают продукты и другие товары, заправляют баки горючим на заправках.
В то время как польские торговцы пользуются высоким спросом, жители приграничья в Польше не скрывают своей иронии и даже делятся предупреждением о том, что по субботам в магазины рядом с литовской границей лучше не ходить.
Спрос на покупки в Польше настолько высок, что в Литве организуются специальные "шопинговые" поездки на микроавтобусах из разных городов Литвы.
Литовское СМИ 15.min провело опрос литовских покупателей в Польше. По их словам, цены на продукты в польском магазине значительно ниже.
- сказал покупатель, приехавший из Мариямполя. Он говорит, что потратил около 100 евро.
Житель Мариямполя считает, что правительство Литвы тоже должно снизить НДС на продукты питания, как это сделали поляки. "Это очень хорошо. Это очень хорошо для граждан Польши, и мы едем сюда, покрываем НДС для Польши. Литва в проигрыше", - говорит он.