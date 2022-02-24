Снижение цен на топливо в Польше: уловка торговцев или забота о людях?

С 1 февраля в Польше временно снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, топливо и другие товары, в результате чего население Литвы и других соседних стран массово бросилось пополнять запасы. Такие изменения в Польше были введены, чтобы смягчить негативное влияние инфляции, однако представители отрасли критикуют это решение за стремление получить прибыль и привлечь клиентов, используя пандемию Covid-19 в качестве предлога.

С начала февраля НДС на бензин и дизельное топливо в Польше снижен с 23% до 9%. "Польша традиционно проводила политику более низких ставок акцизов на топливо, чем в странах Балтии, хотя все четыре страны находятся в одной ценовой зоне.

Под предлогом пандемии ставки акциза и НДС снижаются, чтобы привлечь дополнительных клиентов из Германии, Чехии, Словакии и стран Балтии.

Это делается не для улучшения жизни людей, а для увеличения доходов за счет больших продаж жителям соседних стран",

- так оценивает ситуацию председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) Оярс Карчевскис.

"Сложно предсказать, как долго продлятся эти изменения, но ближайшие месяцы - апрель, май - будут временем, когда будет принято решение", - заявляет Карчевскис.

"Мы не считаем, что было бы правильно вводить его (пониженный НДС) в Латвии в настоящее время, потому что в этом случае уменьшились бы доходы бюджета и пришлось бы увеличивать внешний долг.

Мы не можем сделать это в Латвии, потому что надо внести изменения в закон об акцизах. На наш взгляд, снижение ставки НДС или акцизного налога не оправданно", - считает глава LDTA.

В Польше цены на топливо ниже на 60 центов

Продажи топлива на границе со стороны Германии в январе сократились вдвое, в свою очередь, польские заправочные станции сообщают о 50-процентном увеличении продаж.

После снижения НДС водители в Польше платят примерно на 60 центов меньше за литр бензина, а разница в цене дизельного топлива составляет около 45 центов. На прошлой неделе литр топлива стоил в среднем 5,31 злотого, или 1,17 евро, сообщает газета Die Welt.

Юрген Зинерс, директор Немецкой ассоциации торговцев АЗС, отмечает, что от 300 до 400 заправочных станций в приграничном районе Германии могут обанкротиться.

Председатель правления LDTA считает, что ставки акцизов в странах Балтии и Польше должны быть одинаковыми. "Этот вопрос можно обсудить, когда мы вернемся к нормальной экономике, сейчас мы находимся в кризисе".

"В Латвии падает спрос на топливо, но мы не знаем, в чем причина.

Не думаю, что дело в высоких ценах. Во-первых, падение спроса связано с большим количеством больных Covid-19 - люди меньше передвигаются. Но самое главное - это кризис, который складывается из геополитической ситуации и роста цен на энергоносители.

В текущей геополитической ситуации цены на топливо растут каждый день. Разрешение кризиса непрогнозируемо, но цены продолжают расти каждый день", - объясняет Карчевскис.

"Литва в проигрыше". Массовый шопинг в Польше позволяет сэкономить

Супермаркеты в Польше, расположенные недалеко от литовской границы, давно не испытывали такого наплыва со стороны жителей Литвы. Литовцы покупают продукты и другие товары, заправляют баки горючим на заправках.

"Литовцы и чехи "атакуют" польские магазины. "Туристы", пользуясь временным снижением НДС, покупают у нас продукты и топливо. Они экономят много денег, делая покупки в польских магазинах", - пишет польское издание gazeta.pl.

В то время как польские торговцы пользуются высоким спросом, жители приграничья в Польше не скрывают своей иронии и даже делятся предупреждением о том, что по субботам в магазины рядом с литовской границей лучше не ходить.

Спрос на покупки в Польше настолько высок, что в Литве организуются специальные "шопинговые" поездки на микроавтобусах из разных городов Литвы.

Литовское СМИ 15.min провело опрос литовских покупателей в Польше. По их словам, цены на продукты в польском магазине значительно ниже.

"Все продуты питания дешевле. Если у нас не снизятся цены, поедем еще раз",

- сказал покупатель, приехавший из Мариямполя. Он говорит, что потратил около 100 евро.