МВД Украины сообщило о погибших в разных областях страны

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные полиции, сообщил о погибших в разных городах страны.

В Подольске (Одесская область) в результате бомбардировки военной части погибли шесть человек. Еще семь были ранены, 19 пропали без вести.

В Мариуполе (Донецкая область) в результате обстрела погиб человек. Двое ранены.

Во время удара в Броварах (Киевская область) погиб человек, еще пятеро пострадало.

Галерея: Утро 24 февраля в Киеве

В Геническом районе Херсонской области при обстреле погиб 17-летний юноша.