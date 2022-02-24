Чт, 24.02.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционер
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МВД Украины сообщило о погибших в разных областях страны

ФОТО: AP/Scanpix

Поступает первая информация о раненых и погибших в результате обстрелов в Украине, пишет "Медуза".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные полиции, сообщил о погибших в разных городах страны.

В Подольске (Одесская область) в результате бомбардировки военной части погибли шесть человек. Еще семь были ранены, 19 пропали без вести.

В Мариуполе (Донецкая область) в результате обстрела погиб человек. Двое ранены.

Во время удара в Броварах (Киевская область) погиб человек, еще пятеро пострадало.

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В Геническом районе Херсонской области при обстреле погиб 17-летний юноша.

Кроме того, мэр Горловки (Донецкая область) Иван Приходько сообщил о гибели еще одного мирного жителя. Таким образом, всего украинские власти подтверждают гибель 10 человек.


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