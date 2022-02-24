"Сегодня я проснулась от звуков взрывов": украинский блогер, которая связана с Ригой, о ситуации в Украине

Стужук, которая вместе со своими тремя детьми живет в Киеве, поделилась кадрами в своем Instagram, на которых слышны сирены и видно, как люди пытаются быстрее покинуть город.

"Я не верю, что мы живем в такое время", - написала она.

София также отметила, что Украина не хочет войны. "Я думала, что самые страшные времена, где власти так раскидывались человеческими жизнями, прошли.

А сегодня проснулась от звуков взрывов и звонков близких.

Мы не хотим войны", - написала блогер.

Она не планирует покидать свой дом: "Последнее, что сейчас нужно делать - паниковать. Но страшно даже мне. Мы никуда не бежим. И, Господи, меньше всего этого хотим. Как это вообще: убегать с детьми неизвестно куда от обстрелов и взрывов?".

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России 24". Жители Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя, Николаева и Херсона сообщили о взрывах. В Киеве включили воздушную тревогу, небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение.