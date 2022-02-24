Украина переходит в режим полной обороны

Он подчеркнул, что все, кто готов и умеет держать оружие, могут вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в своем регионе.

В Украине введено военное положение

Несколькими часами ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения в Украине. Об этом написала в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В поддержку решения проголосовали 300 депутатов из 424 (общее число членов Рады). По словам Кравчук, депутаты останутся в Киеве и продолжат работу. Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Военное положение - особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы нацбезопасности, военной агрессии. На период его действия органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия для скорейшей стабилизации ситуации.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские ДНР и ЛНР. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.