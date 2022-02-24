Украина переходит в режим полной обороны
Украина переходит в режим полной обороны. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
Украина переходит в режим полной обороны. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
Он подчеркнул, что все, кто готов и умеет держать оружие, могут вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в своем регионе.
В Украине введено военное положение
Несколькими часами ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения в Украине. Об этом написала в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В поддержку решения проголосовали 300 депутатов из 424 (общее число членов Рады). По словам Кравчук, депутаты останутся в Киеве и продолжат работу. Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.
Военное положение - особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы нацбезопасности, военной агрессии. На период его действия органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия для скорейшей стабилизации ситуации.
"Спецоперация в Донбассе"
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские ДНР и ЛНР. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.