Фото и видео ⟩ В Латвию прибыли дополнительные военнослужащие из США
Прошедшей ночью в Латвию прибыли первые 40 военнослужащих 173-й воздушной десантной бригады армии США, сообщает агентство LETA.
Прошедшей ночью в Латвию прибыли первые 40 военнослужащих 173-й воздушной десантной бригады армии США, сообщает агентство LETA.
В целом в Латвию планируется переместить более 300 американских военнослужащих.
Видео: В Латвию прибыли дополнительные военнослужащие из США
Латвия благодарит Соединенные Штаты за способность оперативно реагировать на изменчивую ситуацию в области безопасности, в течение неполных двух дней направив в страну дополнительных военнослужащих, укрепляя таким образом защиту региона, указал в сообщении к прессе министр обороны Артис Пабрикс.
Национальные вооруженные силы обеспечат поддержку, разместив военнослужащих на Адажской базе.
Во время пребывания в Латвии американские военнослужащие примут участие в совместных тренировках с Национальными вооруженными силами.
Галерея: Прибытие военнослужащих США
Напомним, во вторник президент США Джо Байден сообщил, что США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих.
По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".
Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.
Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.