Фото и видео ⟩ В Латвию прибыли дополнительные военнослужащие из США

В целом в Латвию планируется переместить более 300 американских военнослужащих.

Видео: В Латвию прибыли дополнительные военнослужащие из США

Латвия благодарит Соединенные Штаты за способность оперативно реагировать на изменчивую ситуацию в области безопасности, в течение неполных двух дней направив в страну дополнительных военнослужащих, укрепляя таким образом защиту региона, указал в сообщении к прессе министр обороны Артис Пабрикс.

Национальные вооруженные силы обеспечат поддержку, разместив военнослужащих на Адажской базе.

Во время пребывания в Латвии американские военнослужащие примут участие в совместных тренировках с Национальными вооруженными силами.

Галерея: Прибытие военнослужащих США

Напомним, во вторник президент США Джо Байден сообщил, что США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих.

По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.