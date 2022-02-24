Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - сказал президент.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости, отмечает агентство УНИАН. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность, а дипломатические отношения происходят при посредничестве третьих стран.

Как сообщил Зеленский, Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, противник несет потери:

"Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю".

"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем", - заявил президент Украины.

Зеленский также пообещал снять санкции со всех украинских граждан, которые готовы защищать страну в составе территориальной обороны.

В ходе брифинга Зеленский в очередной раз обратился и к гражданам России:

"Многое зависит от российского народа. Граждане России сами будут выбирать, на каком пути они лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной".

Ранее Зеленский сообщил, что каждый час будет публиковать видеообращения, в которых будет обобщать актуальную и достоверную информацию о происходящем в стране.

"Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем, - заявил он, призвав не поддаваться панике. - Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".

Галерея: Жители Киева ищут убежища в метро

По словам Зеленского, он уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.