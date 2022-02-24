Чт, 24.02.2022
На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

МИД призывает не использовать для эвакуации с территории Украины дорогу Киев - Чоп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии, учитывая имеющуюся в его распоряжении информацию о возможной угрозе, призывает не использовать для эвакуации с территории Украины дорогу Киев - Чоп, говорится в записи министерства в социальных сетях.

Чоп расположен на границе Украины и Венгрии. Неподалеку также находится граница со Словакией.

Как сообщалось, в Киеве происходит эвакуация латвийского посольства, чтобы открыть пункт консульской помощи во Львове, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

МИД вновь призывает жителей Латвии самостоятельно покинуть Украину, пока это еще возможно.

Нуждающиеся в помощи по организации выезда латвийцы могут отправиться во Львов, в хостел "Сакура", расположенный возле почтового отделения Nova Poshta Nr. 17. В экстренных случаях следует звонить на круглосуточный телефон помощи МИД 26337711.

Высокопоставленные официальные лица Латвии решительно осудили российскую агрессию и призвали международное сообщество остановить ее. Латвия вместе со своими союзниками поддерживает начало консультаций по статье 4 НАТО для принятия решения о действиях Североатлантического союза.

Западные демократии и международные институции, включая Европейский союз и НАТО, едины в своем противостоянии российской агрессии и империализму, а также в поддержке Украины, подчеркнули в МИД.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back