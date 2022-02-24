Латвийский хоккеист в Украине: "Около 5 утра прогремел взрыв, затем ещё один"

Гатис Спруктс вместе с ещё одним латвийским игроком Олегом Шишлянниковым и литовцем Марком Калейниковасом сейчас пытается вернуться домой.

Хоккейный клуб "Донбасс" базируется в Краматорске, который находится неподалёку от линии фронта. Этой ночью в городе прогремели четыре взрыва.

"Мы спали, и около пяти утра прогремел первый взрыв, затем был следующий. Созвонились и решили, что нужно ехать домой. Мы уже обсудили, как в подобной ситуации нужно действовать", - рассказал Спруктс в разговоре с LETA.

В данный момент хоккеисты находятся в дороге на Львов, где расположен пункт помощи при посольстве Латвии.

"Уже с 6 утра, когда мы ехали, на всех заправках были очереди. Все едут, заправляются и скупают всё в магазинах. Всё происходит в большой спешке. Есть ощущение неопределённости, но сейчас там, где мы находимся, спокойно. Стараемся избегать больших городов и аэропортов", - сказал Спруктс, который вместе с одноклубниками ожидал в очереди на заправке.

Хоккеист не скрывает, что родственники в Латвии очень взволнованы, но он уверен, что получится безопасно вернуться домой.