Чт, 24.02.2022
Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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  • "Алчность одного человека, доведёт до слёз многих матерей России". Известные спортсмены о войне в Украине

"Алчность одного человека, доведёт до слёз многих матерей России". Известные спортсмены о войне в Украине

Утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" на территории Украины. В соцсетях на протяжении всего дня появляются заявления известных российских и украинских спортсменов, которые выступают против военных действий в Украине.

Евгений Кафельников, бывший теннисист

Фёдор Смолов, российский футболист

Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Александр Зинченко, футболист сборной Украины

ФОТО: instagram.com/zinchenko_96

Василий Уткин, спортивный журналист

Дарья Белодед, украинская дзюдоистка

"Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну. Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть. Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!"

Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка

Георгий Черданцев, комментатор "Матч ТВ"

Ян Непомнящий, российский шахматист

Евгения Медведева, российская фигуристка

ФОТО: instagram.com/jmedvedevaj

Каха Каладзе, бывший футболист "Милана" и мэр Тбилиси

"Мира и победы нашему братскому украинскому народу!"

Футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд

"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война. "Боруссия" решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права! Наши мысли с народом Украины".

Ярослав Ракицкий, украинский защитник питерского "Зенита"

Василий Березуцкий, главный тренер московского ЦСКА

Денис Казанский, комментатор Первого канала


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