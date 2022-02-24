"Алчность одного человека, доведёт до слёз многих матерей России". Известные спортсмены о войне в Украине

Утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" на территории Украины. В соцсетях на протяжении всего дня появляются заявления известных российских и украинских спортсменов, которые выступают против военных действий в Украине.
Евгений Кафельников, бывший теннисист
Алчность одного человека,доведёт до слёз многих матерей России после сегодняшнего дня.
"Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну. Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть. Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!"
"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война. "Боруссия" решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права! Наши мысли с народом Украины".
Wir sind erschüttert und betroffen, dass auf europäischem Boden ein Krieg ausgebrochen ist. Der BVB verurteilt diesen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht auf das Schärfste! Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der #Ukraine.