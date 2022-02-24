Сейм осудил Россию и призвал к введению максимальных санкций и против Беларуси

Сейм принял заявление единогласно: "за" проголосовали 93 депутата от всех парламентских фракций и депутаты, не принадлежащие к фракциям.

Ранее комитет Сейма по иностранным делам единогласно поддержал заявление "О суверенитете и территориальной целостности Украины".

В принятом заявлении Сейм также решительно осуждает участие Беларуси в военном нападении на Украину.

Парламент подчеркивает, что неоправданное вторжение России в Украину является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также с подписанным Россией Будапештским меморандумом, в котором она гарантировала территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сейм требует, чтобы Россия и Беларусь немедленно прекратили дальнейшую военную агрессию, вывели вооруженные силы с территории Украины и подключились к поискам дипломатических решений конфликта, прекратили все дальнейшие акты агрессии и провокации против Украины и выполнили взятые на себя международными соглашениями обязательства.

Депутаты подтверждают непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, как это подчеркнуто в резолюции ООН 2014 года о территориальной целостности Украины.

Сейм выражает солидарность с Украиной и ее обществом и подтверждает поддержку усилий Украины по укреплению демократического развития страны и достижению прогресса в процессе ее евроатлантической интеграции.

Парламент подчеркнул необходимость того, чтобы Европейский союз и его государства-члены, а также союзники и партнеры единодушно высказались в поддержку права Украины свободно определять свое будущее, и призвал международное сообщество продолжать оказывать политическую поддержку, экономическую и техническую помощь везде, где это необходимо, в том числе в областях, связанных с безопасностью и обороной.

В принятом заявлении латвийские законодатели подчеркивают важность оказания военной поддержки Украине путем предоставления ей оборонительного вооружения в соответствии с Уставом ООН, который допускает индивидуальную и коллективную самооборону.

Сейм подчеркивает необходимость в безотлагательном укреплении безопасности и усиления присутствия союзников на восточном фланге НАТО, в том числе путем активизации консультаций по статье 4 Североатлантического договора.

Депутаты подчеркивают, что членство России и Беларуси в международных организациях, защищающих мир, безопасность, права человека и основанный на правилах международный порядок, несовместимо с их неспровоцированной и неоправданной агрессией против Украины.

Поэтому Сейм призывает международное сообщество активно поддерживать Украину и просит ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расследовать нарушения международных прав и обязательств России и решительно их осудить.

Парламент призывает ЕС принять незамедлительные меры по введению максимально возможных санкций в отношении России, Беларуси и их должностных лиц, ответственных за нападение на украинскую государственность.

Депутаты призывают Совет Европы поднять вопрос об исключении России из организации.