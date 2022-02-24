Украина: Это полномасштабное нападение

"По предварительным данным, российские войска сейчас ведут наступление, но медленно, в двух направлениях - на Мелитополь и Херсон. Сейчас они в выстроились в колонны для перемещения и готовятся к движению", - сказал советник президента.

Он отметил, что на этих территориях находятся силы Украины, и они будут сопротивляться.

"Они заняли оборонные позиции. Детали, где они находятся, я разглашать не буду, конечно. Там будет нелегко, но мы их не бросим", - указал Арестович.

Глава МИД Украины: Это полномасштабное нападение

Россия осуществляет полномасштабное нападение на Украину, а не вторжение на восток, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабное нападение с нескольких направлений", - говорится в сообщении, опубликованном министром в Twitter.