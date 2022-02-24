Российский политолог: Надо готовиться к худшему
Вчера, 23 февраля, российский политолог и публицист Федор Крашенинников в эфире передачи "Кто вам платит?" высказал прогноз о войне между Россией и Украиной. И оказался, к сожалению, прав.
Вчера, 23 февраля, российский политолог и публицист Федор Крашенинников в эфире передачи "Кто вам платит?" высказал прогноз о войне между Россией и Украиной. И оказался, к сожалению, прав.
По словам политолога, военный сценарий развития событий стал ясен после того, как Путин признал независимость так называемых "народных республик". Причем не по фактической линии соприкосновения, а в границах Луганской и Донецкой областей Украины. То есть там, где большая часть территорий находится под управлением Киева.
При этом он считает Владимира Путина, человеком, который "для себя все решил" и готов идти до конца.
В пять утра 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Собираем главное по ситуации тут: