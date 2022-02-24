Российский политолог: Надо готовиться к худшему

По словам политолога, военный сценарий развития событий стал ясен после того, как Путин признал независимость так называемых "народных республик". Причем не по фактической линии соприкосновения, а в границах Луганской и Донецкой областей Украины. То есть там, где большая часть территорий находится под управлением Киева.