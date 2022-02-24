Чт, 24.02.2022
На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Российский политолог: Надо готовиться к худшему

Вчера, 23 февраля, российский политолог и публицист Федор Крашенинников в эфире передачи "Кто вам платит?" высказал прогноз о войне между Россией и Украиной. И оказался, к сожалению, прав.

По словам политолога, военный сценарий развития событий стал ясен после того, как Путин признал независимость так называемых "народных республик". Причем не по фактической линии соприкосновения, а в границах Луганской и Донецкой областей Украины. То есть там, где большая часть территорий находится под управлением Киева.

При этом он считает Владимира Путина, человеком, который "для себя все решил" и готов идти до конца.

"Ну и это будет вечный повод к войне, потому что, извините, большая часть этих регионов находится в Украине. Я думаю надо готовиться к худшему", - высказал свое мнение Федор Крашенинников.

В пять утра 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Собираем главное по ситуации тут:


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