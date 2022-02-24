НАТО впервые в истории активизирует планы обороны Восточной Европы

После внеочередной встречи стран-участниц в Брюсселе НАТО опубликовало заявление, в котором говорится, что альянс примет "дополнительные меры" для защиты союзников.

"Мы полны решимости защищать всех союзников в соответствии с нашим планом обороны, предпринимать дополнительные шаги для укрепления нашего потенциала сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу.

Наши усилия были и будут оставаться сдерживающими, соразмерными и не вызывающими напряженности", - заявили в НАТО.

В совместном заявлении 30 союзников говорится, что главнокомандующему силами НАТО будут предоставлены широкие полномочия, например, направлять и передислоцировать войска.

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты своих союзников. Мы направим дополнительные сухопутные и воздушные силы к восточной границе альянса и усилим флот. Мы повысим нашу готовность реагировать на любые непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении НАТО.

НАТО осудило действия России как нарушение международного права.

"Мы поддерживаем народ Украины и его законного президента, парламент и правительство, которые были избраны демократическим путем. Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ", - заявили в альянсе.

Альянс также осудил союзника России Беларусь за поддержку агрессии.

Встреча послов стран НАТО в Брюсселе была созвана в соответствии со статьей 4 Договора НАТО, которая срабатывает, если государство-член НАТО считает, что на карту поставлены его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

На саммите министров обороны стран НАТО в начале февраля альянс поручил командующим составить боевые планы для южной части Восточной Европы.