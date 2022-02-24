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BENU Aptieka признана лидером по качеству обслуживания клиентов в Латвии, достигнув самых высоких показателей в сфере качества обслуживания клиентов среди всех аптечных сетей в Латвии. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dive за 2021 год. BENU Aptieka выполнила 90,6% критериев качества, установленных в исследовании, что позволило ей не только значительно опередить конкурентов, но и достигнуть самих высоких показателей в сфере обслуживания клиентов в Балтии.

“Фармация – одна из сфер, где высокое качество обслуживания клиентов особенно важно. Важны не только профессиональные знания фармацевтов, но и приветливость, отзывчивость и умение вникать в потребности каждого клиента, а также постоянный прогресс компании в сфере внедрения инноваций и цифровых решений. Поэтому мы очень рады, что среди всех аптечных сетей в Латвии мы можем предложить нашим клиентам наилучший опыт обслуживания. Это является подтверждением того, что наша целенаправленная работа по профессиональному обучению фармацевтов, развитию программы лояльности, повышению стандартов обслуживания клиентов и внедрению инноваций дает качественные результаты и еще больше укрепляет доверие клиентов. Особая благодарность нашим знающим и профессиональным фармацевтам, которые даже в непростых условиях пандемии, осознавая свою миссию, продолжают целеустремленно заботиться о здоровье и благополучии клиентов!” – подчеркивает директор BENU Aptieka Latvija Анете Рожкална.

Директор BENU Aptieka Latvija Анете Рожкална ФОТО: Пресс-фото

По сравнению с результатами исследования за 2020 год, в прошлом году качество обслуживания клиентов в целом улучшилось во всей отрасли, однако наибольшее улучшение за год наблюдается именно у BENU Aptieka – общее качество обслуживания клиентов улучшилось более чем на 9%.

Наряду с очень высоким качеством обслуживания клиентов BENU Aptieka Latvija получила также оценку 100% вежливости фармацевтов и их умению обслуживать клиентов, что значительно выше средних показателей как в Латвии, так и в целом в странах Балтии. Также BENU Aptieka Latvija удостоилась высокой оценки за разъяснительную работу фармацевтов, включая выяснение всех симптомов, предложение соответствующего решения, разъяснение профилактических мер и советы для здоровья.