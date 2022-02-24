Роскомнадзор ввел цензуру для российских СМИ на новости о войне с Украиной

Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - цитирует заявление Роскомнадзора "Медуза".