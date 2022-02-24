Чт, 24.02.2022
Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист

Роскомнадзор ввел цензуру для российских СМИ на новости о войне с Украиной

ФОТО: EPA/Scanpix

Роскомнадзор потребовал у российских СМИ использовать при освещении военной операции Росси против Украины только сведения, "полученные из официальных российских источников", а также предупредил об ответственности за публикацию ложной информации.

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "Интернет", непроверенной и недостоверной информации.

Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников", - цитирует заявление Роскомнадзора "Медуза".

В российском законодательстве за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти миллионов рублей (более 55 тысяч евро), а также незамедлительная блокировка фейковых материалов.

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