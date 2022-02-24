Бусулис прокомментировал свою позицию относительно концертов в России

"Сегодня я разговаривал со своими друзьями из России, и никто не хочет войны. Что мы можем сделать? Я посоветовал своим друзьям научиться фильтровать, где пропаганда, где говорят правду, где пытаются исказить факты.

Это моя задача - объяснять людям, что им нужно делать, чтобы иметь возможность что-то изменить в своем сознании.

Эта ситуация меняет мнение большего числа людей, потому что пропаганда идет отовсюду. В любом случае меня волнует то, что происходит с народом России, с моими друзьями, которые там и переживают, может быть, даже больше, чем мы", - сказал Бусулис в беседе с Apollo.

На вопрос о друзьях или коллегах, которые сейчас находятся в Украине, Интарс ответил, что у него не было возможности сблизиться с украинцами, поэтому он не знает, какова их позиция.

"Кто хочет войны? Кто хочет войны сегодня? Никто. Во всем мире. Даже сегодня, когда говорю со своими русскими друзьями - братским народом, - все это осталось, никуда не исчезло.

Если кто-то "сошел с ума", то это не вина этих конкретных людей", - отметил музыкант.

В разговоре с Apollo он рассказал, что все утро смотрел телеканалы "Дождь" и "Популярная политика", чтобы понять, "как все это произошло".

"Я за любовь, удачу, за мир, и этот черный, отвратительный фон нужно сделать немного красочнее. Я хочу быть тем добрым посланником в этой истории.

Зачем наказывать людей, которые в принципе не виноваты в сложившейся ситуации? Единственное, что мы можем сделать - это идти и объяснять", - говорит Бусулис.

На вопрос, не означают ли концерты в России то, что артист поддерживает политику этой страны, он ответил: "Кого волнует моя позиция? Я делаю свою работу, даю концерты, тем самым показывая, что все хорошо. Я прихожу с хорошими новостями, я прихожу с любовью, я не прихожу с пропагандой, потому что люди уже устали от нее. Там [в России] нужно пожить и понять, что люди не виноваты".

При этом Бусулис отметил, что на данный момент ни в коем случае не намерен ехать выступать в Россию.

"Да простят мои дорогие слушатели в России, но в таких условиях о живых концертах не может быть и речи", - написал музыкант в Instagram.