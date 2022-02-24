Бусулис прокомментировал свою позицию относительно концертов в России
23 февраля группа Prāta Vētra объявила, что их концерты в России в этих условиях не состоятся. Аналогичную позицию в беседе с Apollo высказал и музыкант Интарс Бусулис.
23 февраля группа Prāta Vētra объявила, что их концерты в России в этих условиях не состоятся. Аналогичную позицию в беседе с Apollo высказал и музыкант Интарс Бусулис.
"Сегодня я разговаривал со своими друзьями из России, и никто не хочет войны. Что мы можем сделать? Я посоветовал своим друзьям научиться фильтровать, где пропаганда, где говорят правду, где пытаются исказить факты.
Эта ситуация меняет мнение большего числа людей, потому что пропаганда идет отовсюду. В любом случае меня волнует то, что происходит с народом России, с моими друзьями, которые там и переживают, может быть, даже больше, чем мы", - сказал Бусулис в беседе с Apollo.
На вопрос о друзьях или коллегах, которые сейчас находятся в Украине, Интарс ответил, что у него не было возможности сблизиться с украинцами, поэтому он не знает, какова их позиция.
"Кто хочет войны? Кто хочет войны сегодня? Никто. Во всем мире. Даже сегодня, когда говорю со своими русскими друзьями - братским народом, - все это осталось, никуда не исчезло.
В разговоре с Apollo он рассказал, что все утро смотрел телеканалы "Дождь" и "Популярная политика", чтобы понять, "как все это произошло".
"Я за любовь, удачу, за мир, и этот черный, отвратительный фон нужно сделать немного красочнее. Я хочу быть тем добрым посланником в этой истории.
На вопрос, не означают ли концерты в России то, что артист поддерживает политику этой страны, он ответил: "Кого волнует моя позиция? Я делаю свою работу, даю концерты, тем самым показывая, что все хорошо. Я прихожу с хорошими новостями, я прихожу с любовью, я не прихожу с пропагандой, потому что люди уже устали от нее. Там [в России] нужно пожить и понять, что люди не виноваты".
При этом Бусулис отметил, что на данный момент ни в коем случае не намерен ехать выступать в Россию.
В ближайшие восемь месяцев у Бусулиса не планируется концертов в России.