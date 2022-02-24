Власти могут проводить мероприятия до 3000 человек

Публичные мероприятия могут проводиться в эпидемиологически небезопасной обстановке по предварительному согласованию с Центром профилактики и контроля заболеваний и Министерством здравоохранения.

В распоряжение о чрезвычайном положении, которое действует до 28 февраля, внесены поправки, разрешающие проведение пикетов и концертов в поддержку Украины.

Как уже сообщалось, сегодня в Риге, около посольства России прошел пикет в поддержку в поддержку Украины.