Власти могут проводить мероприятия до 3000 человек
Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия до 3000 человек на открытом воздухе.
Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия до 3000 человек на открытом воздухе.
Публичные мероприятия могут проводиться в эпидемиологически небезопасной обстановке по предварительному согласованию с Центром профилактики и контроля заболеваний и Министерством здравоохранения.
В распоряжение о чрезвычайном положении, которое действует до 28 февраля, внесены поправки, разрешающие проведение пикетов и концертов в поддержку Украины.
Как уже сообщалось, сегодня в Риге, около посольства России прошел пикет в поддержку в поддержку Украины.
Онлайн трансляция: Россия наносит удары. Главное