Чт, 24.02.2022
Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Власти могут проводить мероприятия до 3000 человек

ФОТО: Stefan Rousseau

Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия до 3000 человек на открытом воздухе.

Публичные мероприятия могут проводиться в эпидемиологически небезопасной обстановке по предварительному согласованию с Центром профилактики и контроля заболеваний и Министерством здравоохранения.

В распоряжение о чрезвычайном положении, которое действует до 28 февраля, внесены поправки, разрешающие проведение пикетов и концертов в поддержку Украины.

Как уже сообщалось, сегодня в Риге, около посольства России прошел пикет в поддержку в поддержку Украины.

Онлайн трансляция: Россия наносит удары. Главное


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