Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Русские жители Латвии: открытое письмо против российской агрессии

Жители Латвии у посольства России в знак протеста против вторжения в Украину ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Русские жители Латвии написали открытое письмо, в котором выражают протест и возмущение войной в Украине.

"Мы, граждане России и Беларуси, выбравшие Латвию своим домом, вместе со всем миром потрясены переходом путинского режима от ползучей агрессии на востоке Украины к полномасштабной войне. Эта война — моральная катастрофа России, поставившая её на одну доску с фашистской Германией. Мы всем сердцем на стороне Украины и украинского народа, над чьим домом нависла угроза. Украинская армия защищает сегодня не только мир на своей земле, но и надежды на будущее России - без той безумной диктатуры, которая правит ею сегодня. Мы готовы полностью поддержать позицию Латвии, нацеленную на помощь Украине и солидарность с нею",- говорится в обращении.

Под письмом уже подписались более 60 человек, среди них журналисты Евгений Эрлих и Юлия Бредун, актриса Татьяна Рудина и многие другие.

Полный список подписавшихся:

  1. Дмитрий Кузьмин
  2. Алексей Измайлов
  3. Юлия Бредун
  4. Инга Ренская
  5. Ирина Рожкова
  6. Лана Сулейманова
  7. Григорий Нехорошев
  8. Антон Романов
  9. Aлександр Шульман
  10. Наталия Крупенина
  11. Екатерина Берга
  12. Михаил Соколов
  13. Роман Филиппов
  14. Николай Яковлев
  15. Ольга Яковлева
  16. Дарья Кузьмина
  17. Игорь Хасин
  18. Севиндж Бахшалиева
  19. Лаура Алиева
  20. Евгения Шерменева
  21. Игорь Филимонов
  22. Татьяна Рудина
  23. Евгений Эрлих
  24. Анастасия Захаревич
  25. Александр Кабацкий
  26. Елена Петрухина
  27. Екатерина Касьянова
  28. Марк Мухамедзянов
  29. Анастасия Блохина
  30. Евгений Чернов
  31. Глеб Петров
  32. Сергей Романов
  33. Паліна Бурко
  34. Сергей Кононов
  35. Полина Побережская
  36. Ая Якимова-Куге
  37. Юлия Науменко
  38. Александр Аббасов
  39. Дмитрий Москаленко
  40. Виктория Фоменко
  41. Елена Ланцова
  42. Алексей Левенстам
  43. Алиса Артемова
  44. Дарья Амирханова
  45. Любовь Кожевникова
  46. Наталья Чистова
  47. IИгорь Крашевский
  48. Ольга Вересович
  49. Игорь Воронин
  50. Камилла Мелик-заде
  51. Анна Шестова
  52. Елена Рубцова
  53. Игорь Рубцов
  54. Светлана Пасько
  55. Лидия Новикова
  56. Анна Габуния
  57. Алексей Зорин
  58. Ольга Коньякова
  59. Ксения Смирнова
  60. Дмитрий Мительман
  61. Елена Солодова
  62. Илья Яров
  63. Бадма Лизинов
  64. Екатерина Прокопчук

Сбор подписей продолжается.


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