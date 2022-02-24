Русские жители Латвии: открытое письмо против российской агрессии

"Мы, граждане России и Беларуси, выбравшие Латвию своим домом, вместе со всем миром потрясены переходом путинского режима от ползучей агрессии на востоке Украины к полномасштабной войне. Эта война — моральная катастрофа России, поставившая её на одну доску с фашистской Германией. Мы всем сердцем на стороне Украины и украинского народа, над чьим домом нависла угроза. Украинская армия защищает сегодня не только мир на своей земле, но и надежды на будущее России - без той безумной диктатуры, которая правит ею сегодня. Мы готовы полностью поддержать позицию Латвии, нацеленную на помощь Украине и солидарность с нею",- говорится в обращении.