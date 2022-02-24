Банковские аналитики: последствия вторжения России в Украину будут серьезными

"Условия значительно изменились, но экономика функционирует и в таких условиях", - сказал Гашпуйтис.

Он также упомянул, что война сейчас находится в зачаточном состоянии, и совершенно непонятно, где и когда она может закончиться.

"Решения глобального и локального кризиса будут запущены в ближайшее время. Нам нужно посмотреть, как они будут работать. Поэтому мы сможем оценить влияние через через месяц-два. Сейчас главное - сосредоточиться на гигиене информационного пространства и стабильности общественного мнения", - сказал экономист.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш заявил агентству LETA, что экономические последствия вторжения России в Украину будут серьезными.

"Нет никаких сомнений в том, что ЕС и США введут против страны очень жесткие санкции. Ее финансовая система, вероятно, будет изолирована от финансовых рынков США и Европы, и Япония, безусловно, проявит солидарность со своим стратегическим союзником. Таким образом, есть вероятность того, что торговля с Россией, а также Беларусью может полностью прекратиться, даже если не будет введено торговое эмбарго, так как расчеты могут стать невозможными. Нормальная торговля с Украиной вряд ли возможна из-за состояния войны ", - сказал Страутиньш.

Он заявил, что в результате Латвия, вероятно, потеряет экспортный рынок в этих странах. Общая их доля в экспорте в прошлом году составила около 10%, но очень большая доля в торговле с этими странами приходится на реэкспорт. До сих пор Россия и Беларусь были основными партнерами в транзитном бизнесе.

"Нам также придется думать о том, как заместить российский импорт. Самая большая проблема, безусловно, природный газ. Поставлять в страны Балтии можно через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, но это будет означать устойчиво высокие цены", - сказал Страутиньш.

Он также отметил, что война и санкции повлияют на мировую экономику, поэтому большая часть латвийского экспорта может быть затронута косвенно. Однако это не обязательно означает, что экономический рост Латвии в этом году будет слабым. Чрезвычайная ситуация в очередной раз заставит Латвию забыть о жесткой бюджетной политике, будет сделано все возможное для повышения национальной безопасности.

"Какими должны быть санкции? Это решать политикам, но для достижения результатов санкции должны быть такими, чтобы ослабить экономику России, снизить ее способность угрожать миру, усилить политическую напряженность в стране и недовольство политикой правящего режима", - добавил Страутиньш.

Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele, сказал агентству LETA, что после вторжения России в Украину мы оказались в другом мире.

"Сегодня утром цены на энергоносители значительно выросли, и экономический эффект на Латвию будет значительным, но его невозможно оценить с помощью экономических моделей. Это будет зависеть от санкций в ближайшие дни и реакции России", - сказал Аболиньш.

Он также отметил, что в настоящее время очень сложно сказать, какими будут отношения Запада с Россией после этих событий.