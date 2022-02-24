Чт, 24.02.2022
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Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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Под Киевом сбит украинский военный транспортный самолет - есть погибшие

ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг под Киевом был подбит транспортная самолет вооруженных сил Украины с 14 людьми на борту, сообщает экстренные службы.

Самолет Ан-26 упал в Обуховском районе примерно в 20 км южнее Киева.

Несколько человек погибли, число жертв уточняется. Министерство внутренних дел сообщает, что самолет был подбит.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг, 24 февраля, сообщил о том, что Россия нападет на Украину.

В ответ Украина оборвала дипломатические связи с Россией.


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