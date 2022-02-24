Минобороны России отчиталось о своих первых успехах - уничтожено 11 аэродромов

Кроме того объявлено об уничтожении трех командных пунктов, пункта базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1".

Также был сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сообщается о том, что "в результате ошибки техники пилотирования" российский штурмовик Су-25 потерпел аварию, но летчик смог катапультироваться и вернуться на базу.