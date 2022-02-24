Минобороны России отчиталось о своих первых успехах - уничтожено 11 аэродромов

Кроме того объявлено об уничтожении трех командных пунктов, пункта базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1".
Также был сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Сообщается о том, что "в результате ошибки техники пилотирования" российский штурмовик Су-25 потерпел аварию, но летчик смог катапультироваться и вернуться на базу.
Конашенков заявил, что российские военные не наносят удары "как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах", в том числе по домам офицеров, жилым домам и казармам, "чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей".