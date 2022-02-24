Немецкий клуб "Шальке" убрал со своей формы логотип "Газпрома"

"Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, произошедшую за последние дни, "Шальке" решил убрать с формы логотип главного спонсора - "Газпрома". Мы пошли на такой шаг после общения с компанией "Газпром Германия". Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись "Шальке 04", - говорится в сообщении немецкого клуба.

Российский "Газпром" был официальным генеральным спонсором "Шальке" с 2007 года. В настоящее время гельзенкирхенцы занимают пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

Днём ранее немецкое издание Bild закрасило логотип "Газпрома" на фотографиях с футболистами "Шальке", разместив призывы к солидарности с Украиной. На сайте издания появился материал с заголовком "Bild положил конец рекламе Путина", а на заглавном фото логотип "Газпрома" на форме "Шальке" был закрашен надписью "Свободу Украине".