Чт, 24.02.2022
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Юрий Дудь, российский журналист

Немецкий клуб "Шальке" убрал со своей формы логотип "Газпрома"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Логотип "Газпрома" больше не будет представлен на форме немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщается на сайте команды.

"Учитывая последние события, развитие ситуации и эскалацию конфликта, произошедшую за последние дни, "Шальке" решил убрать с формы логотип главного спонсора - "Газпрома". Мы пошли на такой шаг после общения с компанией "Газпром Германия". Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись "Шальке 04", - говорится в сообщении немецкого клуба.

Российский "Газпром" был официальным генеральным спонсором "Шальке" с 2007 года. В настоящее время гельзенкирхенцы занимают пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

Днём ранее немецкое издание Bild закрасило логотип "Газпрома" на фотографиях с футболистами "Шальке", разместив призывы к солидарности с Украиной. На сайте издания появился материал с заголовком "Bild положил конец рекламе Путина", а на заглавном фото логотип "Газпрома" на форме "Шальке" был закрашен надписью "Свободу Украине".

Кроме того, Associated Press сообщает, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине. Официально об этом должны объявить на завтрашнем внеочередном заседании исполкома УЕФА. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене".


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