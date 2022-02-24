Правительство утвердило возможный план по принятию беженцев из Украины

В настоящее время неизвестно, придут ли беженцы из Украины и каким может быть их примерное количество, однако Министерство внутренних дел считает, что в Латвию может добраться около 10 000 человек. В настоящее время предполагается, что в случае прибытия беженцев их разместят в гостиницах, а не в каких-нибудь специальных лагерях. Также часть может поселиться у родственников или знакомых, в четверг утром сообщила министр внутренних дел Мария Голубева.