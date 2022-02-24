Правительство утвердило возможный план по принятию беженцев из Украины
В четверг правительство утвердило возможный план приема украинских беженцев, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В четверг правительство утвердило возможный план приема украинских беженцев, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В настоящее время неизвестно, придут ли беженцы из Украины и каким может быть их примерное количество, однако Министерство внутренних дел считает, что в Латвию может добраться около 10 000 человек. В настоящее время предполагается, что в случае прибытия беженцев их разместят в гостиницах, а не в каких-нибудь специальных лагерях. Также часть может поселиться у родственников или знакомых, в четверг утром сообщила министр внутренних дел Мария Голубева.
Министерство внутренних дел также выступило за то, чтобы выдать потенциальным приехавшим в Латвию гуманитарную визу с правом работать в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции уже поговорило с предприятиями, поэтому министр надеется на то, что проблем с наймом украинцев не будет.
Уже сообщалось, что в случае необходимости на оплату гостиниц, пособий и другой возможной помощи для украинских беженцев, Латвия может выделить до 34,7 млн евро.
План позже должен будет поддержать Сейм.