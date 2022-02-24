Чт, 24.02.2022
Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист
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Латвия прекратит выдачу виз гражданам России

Эдгар Ринкевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвия прекратит выдачу виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.

На фоне российской агрессии в Украине министр принял решение отозвать посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам России, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Вскоре после того, как в четверг утром президент России Владимир Путин приказал начать военную операцию в Украине, российские войска выпустили ракеты и вторглись в соседнюю страну в нескольких направлениях, в том числе из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Украинская армия участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил, в ходе столкновений и атак российских войск погибли десятки военнослужащих. Украина также сообщила о крушениях российских самолетов, что Россия отрицает.

Евросоюз, США, Великобритания и другие страны пригрозили ввести очень серьезные санкции против России в случае вторжения в Украину.


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