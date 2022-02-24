Латвия прекратит выдачу виз гражданам России

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, esmu pieņēmis lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas Federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022

На фоне российской агрессии в Украине министр принял решение отозвать посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам России, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Вскоре после того, как в четверг утром президент России Владимир Путин приказал начать военную операцию в Украине, российские войска выпустили ракеты и вторглись в соседнюю страну в нескольких направлениях, в том числе из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Украинская армия участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил, в ходе столкновений и атак российских войск погибли десятки военнослужащих. Украина также сообщила о крушениях российских самолетов, что Россия отрицает.