Чт, 24.02.2022
Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист
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Московский театр запретил актерам комментировать ситуацию в Украине

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Российский актер Макар Запорожский опубликовал в Instagram скриншот "срочного обращения" от руководства московского театра, пишет "Медуза".

В нем содержится призыв воздержаться от любых комментариев, связанных с военными действиями в Украине.

"По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расценены как измена Родине", - говорится в обращении.

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Запорожский играет в труппе Московского театра имени Владимира Маяковского. Информация, что обращение распространило руководство именно этого театра, не подтверждена.

Актер подписал пост словами: "немыслимо, но ожидаемо".


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