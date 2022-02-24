Московский театр запретил актерам комментировать ситуацию в Украине
Российский актер Макар Запорожский опубликовал в Instagram скриншот "срочного обращения" от руководства московского театра, пишет "Медуза".
Российский актер Макар Запорожский опубликовал в Instagram скриншот "срочного обращения" от руководства московского театра, пишет "Медуза".
В нем содержится призыв воздержаться от любых комментариев, связанных с военными действиями в Украине.
"По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расценены как измена Родине", - говорится в обращении.
Запорожский играет в труппе Московского театра имени Владимира Маяковского. Информация, что обращение распространило руководство именно этого театра, не подтверждена.
Актер подписал пост словами: "немыслимо, но ожидаемо".