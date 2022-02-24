Чт, 24.02.2022
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"Группа поддержки Украины" призывает к беспрерывной акции протеста у посольства России

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Группа поддержки Украины" призывает жителей Латвии к беспрерывной акции протеста у посольства России в Риге и в социальных сетях.

Как сообщают представители "Группы поддержки Украины", по их мнению, у действий президента России нет обоснования, но латвийцам следует быть едиными с украинцами и выразить солидарность.

"Путин хочет восстановить Россию в рамках старых границ СССР. Это, скорее всего, только начало, но нам нужно добиться конца режима Путина! Нам нужно перестать жить в страхе, в пустых надеждах на "порядочность" режима Путина", - заявили организаторы акции.


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