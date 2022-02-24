"Группа поддержки Украины" призывает к беспрерывной акции протеста у посольства России

Как сообщают представители "Группы поддержки Украины", по их мнению, у действий президента России нет обоснования, но латвийцам следует быть едиными с украинцами и выразить солидарность.

"Путин хочет восстановить Россию в рамках старых границ СССР. Это, скорее всего, только начало, но нам нужно добиться конца режима Путина! Нам нужно перестать жить в страхе, в пустых надеждах на "порядочность" режима Путина", - заявили организаторы акции.