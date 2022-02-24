Труп отца во дворе и разрушенные дома. Одна из первых бомбардировок Украины глазами местных жителей

Сын плачет у останков своего отца, который лежит между обломками ударной ракеты во дворе пятиэтажного дома в украинском городке Чугуево. Это только одно из страшных фото, сделанных в Украине в четверг, 24 февраля, сообщают репортеры новостного агентства AFP из Украины.

"Я ему говорил, чтобы он ушел", - всхлипывает 30-летний мужчина у обломков, среди которых и находится тело его отца. Недалеко от него какая-то женщина выкрикивает проклятья, глядя в небеса.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ракета образовала в земле между двумя разрушенными пятиэтажками кратер глубиной от четырех до пяти метров. Пожарные еще долго боролись, чтобы потушить остатки пламени.

Несколько других зданий на улице были серьезно повреждены - в результате удара разбились окна и даже сломалась дверная рама, как заметили журналисты.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Новости о разрушениях в Чугуеве были первыми после того, как Россия ранним утром четверга начала вторжение в Украину и в нескольких местах по всей стране были слышны взрывы.

Недалеко от скорбящего у останков отца мужчины 67-летний Сергей пытается использовать ножку от стола, чтобы заблокировать свое выбитое окно. Этот метод оказывается неудачным.

ФОТО: AFP/Scanpix

Мужчина в результате взрыва получил незначительные травмы и репортерам заявил, что он в полном порядке.

"Я здесь останусь, у меня дочка в Киеве, и она так же сделает", - сказал Сергей.

По его мнению, ракета была направлена на ближайшее военное летное поле, которое находится недалеко от Харькова - в 40 км от границы с Россией.

"Это была одна из упомянутых Путиным целей, я даже не удивлен, - сказал он, но отказался назвать свою фамилию. - Но мы останемся здесь".

Плотный черный дым тянется со стороны летного поля, которое является одним и самых стратегически важных мест во всей стране. Военные силы России хотят его разрушить.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Полицейский сказал журналистам, что точное число жертв бомбардировки еще неизвестно.

Неподалеку девочка-подросток Анастасия поймала своего серого кота и смотрит, как ее дедушку в инвалидной коляске загружают в микроавтобус. Она ждет, чтобы их поскорее увезли в ближайший поселок.