Сейм выступил против введения уголовной ответственности за фейковые новости

Часть оппозиции, а также представители общественности в социальных сетях выразили обеспокоенность по поводу применения таких норм. Также в ходе сегодняшних дебатов в Сейме депутаты от оппозиции подвергли резкой критике внесенное предложение как направленное против свободы слова.

Сторонники поправок разъясняли, что предлагаемая норма не является чем-то новым, а более точно выражает уже существующую норму Уголовного закона о наказании за хулиганство.

Поправки, предложенные Бордансом и Минюстом, предусматривали в Уголовном законе новую статью о распространении фейковых новостей и вымыслов. Первая часть предложения предусматривала, что серьезное нарушение общественного порядка, связанное с заведомым распространением ложной информации в ущерб спокойствию лиц, работе учреждений, предприятий или организаций, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или наказанием в виде временного лишения свободы, общественных работ или штрафа.

Такое правонарушение, если оно имеет серьезные последствия, может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, либо общественными работами или штрафом.