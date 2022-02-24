Россия угрожает "симметричным ответом" на санкции ЕС
В четверг Москва пообещала сильный ответ на санкции, которые Европейский союз собирается применить к России.
В четверг Москва пообещала сильный ответ на санкции, которые Европейский союз собирается применить к России.
"Мы будем реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что санкции в отношении России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими.