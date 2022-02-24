Чт, 24.02.2022
Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист
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Россия угрожает "симметричным ответом" на санкции ЕС

Мария Захарова. ФОТО: Russian Foreign Ministry

В четверг Москва пообещала сильный ответ на санкции, которые Европейский союз собирается применить к России.

"Мы будем реагировать так, как мы реагировали и до этого. Мы будем отвечать: зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что санкции в отношении России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими.


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