Пабрикс: НАТО и ЕС должны договориться о самых жестких санкциях против России

Агентство Reuters сообщает, что ЕС вряд ли отключит Россию от SWIFT в связи с нападением на Украину.

Исключение России из SWIFT поддержали балтийские дипломаты и президент Чехии Милош Земан, но Reuters сообщает, что другие страны еще не готовы к этому шагу.

Вскоре после того, как в четверг утром президент России Путин приказал начать военную операцию на Украине, российские войска выпустили ракеты и вторглись в соседнюю страну в нескольких направлениях, в том числе из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Украинская армия участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил, в ходе столкновений и атак российских войск погибли десятки военнослужащих. Украина также сообщила о крушениях российских самолетов, которые Россия отрицает.