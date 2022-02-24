Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Пабрикс: НАТО и ЕС должны договориться о самых жестких санкциях против России

Министр обороны Артис Пабрикс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

ЕС и НАТО должны договориться в четверг о максимально жестких санкциях против России, включая отключение от международной платежной системы SWIFT, иначе можно ожидать действий России с еще более серьезными последствиями или даже катастрофы, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Агентство Reuters сообщает, что ЕС вряд ли отключит Россию от SWIFT в связи с нападением на Украину.

Исключение России из SWIFT поддержали балтийские дипломаты и президент Чехии Милош Земан, но Reuters сообщает, что другие страны еще не готовы к этому шагу.

Вскоре после того, как в четверг утром президент России Путин приказал начать военную операцию на Украине, российские войска выпустили ракеты и вторглись в соседнюю страну в нескольких направлениях, в том числе из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Украинская армия участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил, в ходе столкновений и атак российских войск погибли десятки военнослужащих. Украина также сообщила о крушениях российских самолетов, которые Россия отрицает.

Евросоюз, США, Великобритания и другие страны пригрозили ввести очень серьезные санкции против России в случае вторжения на Украину.


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