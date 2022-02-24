МИД: из Украины безопасно вернулись 37 граждан Латвии

Он отметил, что 39 человек эвакуируются из Украины по сухопутным путям своими силами, чтобы добраться до Европейского Союза или до Львова, где МИД оказывает консульскую помощь. Часть из них будут пассажирами в автобусах, которые для обратного пути в Латвию подготовил МИД.

Бекерис также отметил, что 17 граждан и неграждан Латвии указали, что не планируют уезжать из Украины, и есть еще 43 человека, с которыми МИД не может связаться, так как они не указали контактную информацию.

Пресс-секретарь МИД заявил, что сегодня МИД получил более 330 звонков.