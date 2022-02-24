Чт, 24.02.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Rimi прекратил торговлю российскими товарами

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Одна из крупнейших торговых сетей в странах Балтии Rimi Baltic приняла решение прекратить продажу товаров российского производства в знак солидарности с Украиной и протеста против военной агрессии со стороны России, сообщили агентству LETA в компании.

Решение Rimi Baltic означает, что отныне товары российского производства будут исключены из ассортимента почти 300 магазинов Rimi в Литве, Латвии и Эстонии, а также будет прекращен их импорт от международных дистрибьюторов.

В настоящее время Rimi Baltic информирует поставщиков об этом решении, и началось изъятие российской продукции с полок магазинов.

Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvija, сообщает, что количество российских товаров в Rimi не превышает 1% от общего ассортимента.

"Однако решение прекратить торговлю российской продукцией - это символический шаг с четким посылом: мы против военной агрессии и проявляем солидарность с украинцами среди наших клиентов и сотрудников", - сказал Турлайс.


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