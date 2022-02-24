Rimi прекратил торговлю российскими товарами

Решение Rimi Baltic означает, что отныне товары российского производства будут исключены из ассортимента почти 300 магазинов Rimi в Литве, Латвии и Эстонии, а также будет прекращен их импорт от международных дистрибьюторов.

В настоящее время Rimi Baltic информирует поставщиков об этом решении, и началось изъятие российской продукции с полок магазинов.

Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvija, сообщает, что количество российских товаров в Rimi не превышает 1% от общего ассортимента.