Остапенко одержала девятую победу подряд - это её карьерный рекорд
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко вышла в полуфинал турнира в Дохе, обыграв испанку Гарбин Мугурусу.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко вышла в полуфинал турнира в Дохе, обыграв испанку Гарбин Мугурусу.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 6 минут и завершился победой 24-летней Остапенко со счётом 6:2, 6:2.
По ходу встречи 28-летняя Мугуруса, занимающая 9-е место в мировом рейтинге (WTA), выполнила один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Остапенко (13 WTA) дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала шесть брейков. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу испанки.
За выход в полуфинал соревнований в Дохе Алёна Остапенко заработала 350 рейтинговых очков и 115 289 долларов призовых. За выход в финал латвийская теннисистка поборется с эстонкой Анетт Контавейт (7 WTA).
Видео: Лучшие моменты матча Остапенко - Мугуруса
Отметим, что победа над Мугурусой стала для Остапенко девятой по счёту - это рекорд по количеству побед подряд в карьере латвийской теннисистки. Кроме того, за последние восемь дней Остапенко одержала три победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга, при этом рекорд Остапенко составляет четыре победы над топ-10 за сезон.
Напомним, на прошлой неделе Остапенко одержала победу на турнире в Дубае. Для неё этот трофей стал пятым в карьере под эгидой WTA.