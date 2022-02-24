Остапенко одержала девятую победу подряд - это её карьерный рекорд

Матч между теннисистками продолжался 1 час 6 минут и завершился победой 24-летней Остапенко со счётом 6:2, 6:2.

По ходу встречи 28-летняя Мугуруса, занимающая 9-е место в мировом рейтинге (WTA), выполнила один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Остапенко (13 WTA) дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала шесть брейков. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу испанки.

За выход в полуфинал соревнований ﻿в Дохе Алёна Остапенко заработала 350 рейтинговых очков и 115 289 долларов призовых. За выход в финал латвийская теннисистка поборется с эстонкой Анетт Контавейт (7 WTA).

Видео: Лучшие моменты матча Остапенко - Мугуруса

Отметим, что победа над Мугурусой стала для Остапенко девятой по счёту - это рекорд по количеству побед подряд в карьере латвийской теннисистки. Кроме того, за последние восемь дней Остапенко одержала три победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга, при этом рекорд Остапенко составляет четыре победы над топ-10 за сезон.