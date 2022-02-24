Чт, 24.02.2022
Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное "бороться за мир". Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Фото ⟩ Как Рига отреагировала на происходящее в Украине?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Риге сегодня, 24 февраля, прошло сразу несколько мероприятий против нападения России на Украину. Также поддержка Украине была выражена через освещение нескольких зданий.

В 17:00 в Риге начался протест под окнами посольства Риги. Собравшиеся держали самодельные плакаты, где на разных языках были написаны призывы к прекращению военных действий: "Нет войне", "Hands off Ukraine", "Nagus nost no Ukrainas".

Этот протест продолжался до позднего вечера. Люди уходили, на их место становились новыми. Но призыв к завершению войны и поддержке Украины оставался прежним: "Putin kills", "Ukraina nav agressors", "Нет войне".

Когда стемнело стал возможен еще один способ выражения поддержки Украине. В голубо-желтые цвета украинского флага окрасились здания и монументы центр Риги: Милда, Дом Конгрессов, Рижская дума и другие.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военных действий на территории Украины. Латвия осудила эти действия, так же, как остальные страны НАТО и ЕС.


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