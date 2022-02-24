Фото ⟩ Как Рига отреагировала на происходящее в Украине?

В 17:00 в Риге начался протест под окнами посольства Риги. Собравшиеся держали самодельные плакаты, где на разных языках были написаны призывы к прекращению военных действий: "Нет войне", "Hands off Ukraine", "Nagus nost no Ukrainas".

Этот протест продолжался до позднего вечера. Люди уходили, на их место становились новыми. Но призыв к завершению войны и поддержке Украины оставался прежним: "Putin kills", "Ukraina nav agressors", "Нет войне".

Когда стемнело стал возможен еще один способ выражения поддержки Украине. В голубо-желтые цвета украинского флага окрасились здания и монументы центр Риги: Милда, Дом Конгрессов, Рижская дума и другие.