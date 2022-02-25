"Вину надо делить пополам": Шон Пенн из Киева, Оксимирон, Гришковец, Херманис и другие о войне в Украине

Алан рассказал, что он сейчас находится в Киеве. Они с друзьями собирают припасы и воду. Он еще утром не догадывался, что такое возможно: "Сегодня я проснулся в других реалиях. Мир для меня и других моих знакомых и родных никогда не будет другим".

Режиссер отметил, что он никогда не высказывал какую-либо поддержку каких-либо политических сил. Не поддерживал доведение России и Украины до какой-то точки кипения. У него много друзей, с которым что-то связано.

"Но сегодняшнее утро изменило все. Нет больше толерантности... Не больше доверия, но есть вера. Есть вера в людей, которым не все равно", объяснил он.

У него есть вера в людей, которые говорят по-русски, как и он и поймут, что это не военная операция, а война, в которой гибнут люди.

Алан Бадоев подчеркнул, что на сегодняшний день он вообще не смотрит на проекты, связанные с Россией. Да, это сложно для него, его компании и родных. Но выбор сделали за них. Он не может работать с агрессором и нужно ли.

"Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет", - четко заявил клипмейкер.

Он отметил, что не знает, как чувствуют себя его российские коллеги, но он ощущает себя беспомощным и ненужным. Как будто его профессия не нужна в такое время. А после он вспомнил, что режиссер, а значит может говорить и защищать свою страну. Он уверен, что люди в России сейчас до конца не понимают, что происходит сейчас на самом деле.

Видео: эфир Ксении Собчак

Директор Нового Рижского театра Алвис Херманис, опубликовал пост в социальных сетях, комментируя вторжение России в Украину. Он считает, что были допущены две ошибки:

"Первая - пропущены санкции, а вторая большая ошибка - винить только одного человека, Путина".

В посте в социальной сети Facebook под названием "О некоторых заблуждениях" Херманис напоминает, что уже в 2014 году, после аннексии Крыма, он отказался работать в Большом театре в Москве.

"Все остальные европейские артисты у нас гастролировали, наш собственный Национальный театр, например, сразу же поехал с гастролями в Москву, а Кирилл Серебренников публично назвал меня джихадистом, объявившим войну русской культуре", - пишет он.

"На сегодняшний день любые санкции просрочены - было поздно. Тогда всем приходилось это делать, а сейчас - все поздно. Потому что понятно, что российской стороне сейчас все равно, это их сознательный выбор. Вторая большая ошибка - считать, что виноват только один человек - Путин.