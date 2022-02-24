Лидия из Киева: Путин хочет поскорее пройти через Украину - к вам, в страны Балтии

"Все проснулись от специфического звука. Он мне знаком, потому что я жила на Донбассе, и там слышала, как эти ракеты сбивались", - рассказывает женщина.

Началось движение людей - одни ходили с собаками, некоторые собирали сумки. Другие скрывались в метро. Но в шесть утра никаких взрывов больше не было.

Самое страшное - это очереди к банкоматам, где закончились деньги, рассказывает Лидия. Есть очереди в аптеки, магазины, многие из них пусты.

Также многие уезжают из Киева, но застревают в пробках. Очереди есть и на заправочных станциях - до 100 автомобилей.

"Люди едут за город, где есть туалет, вода, еда, и где во время налетов не так страшно".

За границу едут, в основном, тем, у кого есть знакомые и деньги.

Много военных самолетов и вертолетов в небе столицы. Улицы днем были пустые, хотя общественный транспорт курсировал так, как полагается.

"В начале была паника, но все едины, все ненавидят Путина, поддерживают армию Украины, нашего президента. Украина находится в своего рода крепости, сомнения, наконец, закончились", - считает Лидия.

Она отмечает, что враги Украины хотят не только физически, но и психологически схватить ее жителей. "Я думаю, что Путин хочет быстро пройти через Украины - к вам, в страны Балтии".

На вопрос, как мы можем помочь, Лидия отвечат:

"Мы, правда, чувствуем поддержку других стран. То, что люди стоят у посольств, держат наши флаг, это так сильно, это такая радость единения. Мы говорим об одном и том же, мы едины, у нас один враг. Этому маразматику [Путину - прим. редакции] надо пропасть с лица Земли, его руки никогда не отмыть от крови.

Все знают, что война пугающая, опасная, нечестная, говорит Лидия. Она никогда не думала, что вопрос "как у тебя дела" и слова "я молился за тебя" могут придать столько сил. "Впервые почувствовала такой прилив сил, сегодня, когда друзья спросили, как у меня дела.

Они понимают, что, если я возьму ребенка, паспорт и уеду, я себя не спасу. Но я спасу себя, оставшись со своим народом".