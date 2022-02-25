В России на антивоенных акциях задержали больше тысячи человек

В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь начали обносить забором.
К семи вечера, по оценкам корреспондента Би-би-си, в районе Пушкинской площади и Новопушкинского сквера находились около 400 человек.
"Я боюсь выходить, но задержание или смерть на войне вещи несопоставимые", - сказала корреспонденту Би-би-си девушка с плакатом "Нет войне".
Полицейские массово задерживали людей возле здания "Известий", передавала "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Задержания проходили и на Тверской улице, сообщал проект Avtozak Live.
Около тысячи человек прошли шествием по Большой Никитской улице в сторону Кремля, передает корреспондент Би-би-си.
Несмотря на жесткие задержания, группа протестующих оставалась в районе Пушкинской. Вскоре полицейские начали выхватывать из толпы и задерживать людей, которые ничего не скандировали.
Московское управление МВД сообщает, что в городе задержали 600 человек. Известно, что среди задержанных оказались, в том числе социолог Григорий Юдин (позже его госпитализировали) и популяризатор науки Ася Казанцева.
В Петербурге возле Гостиного двора протестующие выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона".
Как передает корреспондент Би-би-си, сотни людей, скандирующих "Нет войне", заполнили Невский проспект вдоль всего Гостиного двора между двумя станциями метро. Полицейские жестко задерживают людей и грузят в автобусы, они уже переполнены по всей длине вдоль Невского.
Полиция изъяла у кого-то из протестующих гирлянду желто-голубых воздушных шаров. Офицер полиции в мегафон кричит о санитарных ограничениях и запрете массовых мероприятий.
На митинг в Петербурге пришли в том числе пожилые люди, которые пережили Великую Отечественную войну. "Я против войны, я пережил одну войну, с меня хватит", - сказал корреспонденту Би-би-си мужчина, представившийся блокадником.
В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.
Телеграм-канал "Апология" сообщает, что полиция задержала более 20 участников антивоенных акций в Тюмени.
Антивоенный митинг прошел в Челябинске, задержаны несколько человек.
В Новосибирске протестующие организовали шествие, двоих человек задержали.
Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые выступают против военной операции на Украине, думают "о своих сиюминутных проблемах и трудностях".
Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. В их числе - Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "подлинным безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.