Онлайн ⟩ Киев бомбят, в Украине - мобилизация. Вторжение РФ в Украину. День второй

СМИ и киевляне сообщают о шести сильных взрывах в Киеве

В Украине всеобщая мобилизация, военное положение, комендантский час

Зеленский: в Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение

Россия захватила Чернобыльскую АЭС и украинский остров Змеиный в Черном море

Латвия, Литва, Чехия и Япония приостановили выдачу виз россиянам

Россия начала "военную спецоперацию" в Украине. Погибли десятки человек, в стране - военное положение, страны Запада вводят против России "сокрушительные" санкции. Рассказываем о главном по теме. В режиме онлайн.

СМИ стран Запада со ссылкой на западные и украинскую разведки заявили об ожидании массированных бомбардировок Киева около 3 часов ночи. Время в Киеве и Риге совпадает. Одновременно с этим некоторые провластные российские Telegram-каналы анонсировали ночью "спецоперации".

Тем временем в Киеве добровольцам продолжают раздавать оружие. Как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, в столицу продолжают завозить оружие для раздачи тем, кто готов присоединиться к обороне города.

В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства (...)". Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток после вступления в силу указа, в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года либо служивших по контракту.

Зеленский: в Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение

Зеленский также призвал киевлян быть осторожными и соблюдать правила комендантского часа и уверил, что вместе со своей семьей останется в стране. "Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но у меня нет права раскрыть, где они сейчас", - сказал он.

"По имеющейся информации, противник обозначил меня как цель номер один. Моя семья - цель номер два. Они хотят политически уничтожить Украину, уничтожив главу государства", - добавил Зеленский.

Все главное о событиях первого дня войны читайте здесь.

Галерея: Мариуполь 24 февраля

Галерея: Люди укрываются в метро

Галерея: Без комментариев. Эмоции людей в Украине

Галерея: В знак солидарности здания Риги подсвечены в цвета украинского флага

Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге