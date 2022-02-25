Онлайн ⟩ Ночью ожидаются бомбардировки Киева, в Украине - мобилизация. Вторжение России в Украину. День второй

В Украине всеобщая мобилизация, военное положение, комендантский час

СМИ: в 3 ночи ожидается атака на Киев

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Россия начала "военную спецоперацию" в Украине. Погибли десятки человек, в стране - военное положение, страны Запада вводят против России "сокрушительные" санкции. Рассказываем о главном по теме. В режиме онлайн.

СМИ стран Запада со ссылкой на западные и украинскую разведки заявили об ожидании массированных бомбардировок Киева около 3 часов ночи.

Время в Киеве и Риге совпадает). Одновременно с этим некоторые провластные российские Telegram-каналы анонсировали ночью "спецоперации".

Тем временем в Киеве добровольцам продолжают раздавать оружие. Как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, в столицу продолжают завозить оружие для раздачи тем, кто готов присоединиться к обороне города.

В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства (...)". Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток после вступления в силу указа, в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту, либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года, либо служивших по контракту.

Все главное о событиях первого дня войны читайте здесь.

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