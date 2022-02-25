Онлайн ⟩ Российские танки двигаются в сторону Киева. Вторжение РФ в Украину. День второй

Российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения

Зеленский сообщил о бомбардировках жилых кварталов Киева

Он сравнил происходящее с 1941 годом

В Украине всеобщая мобилизация, военное положение, комендантский час

Зеленский: в Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение

Продолжается военная агрессия России в Украине. Президент страны Владимир Зеленский сообщил о бомбардировках жилых кварталов Киева и сравнил происходящее с 1941 годом. В стране - военное положение, всеобщая мобилизация, а страны Запада вводят против России "сокрушительные" санкции. Рассказываем о главном по теме. В режиме онлайн.

Взрывы в Киеве

Около 4:30 утра в пятницу, 25 февраля, появились сообщения о взрывах в Киеве. Предположительно, Россия вела по столице Украины ракетный обстрел. МВД Украины сделало заявление, что ПВО Украины сбили российский летательный аппарат, который упал в Дарницком районе Киева. Позднее видео с места крушения опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате происшествия трое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Санкции Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о санкциях Евросоюза:

они затронут 70% банковского сектора РФ и крупнейшие госкомпаниии. Цель - энергетический сектор. "Запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку РФ не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы";

и крупнейшие госкомпаниии. Цель - энергетический сектор. "Запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку РФ не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы"; ЕС запрещает продажу российским авиакомпаниям самолетов и техники, ограничивает доступ страны к важнейшим технологиям - полупроводники или передовое программное обеспечение;

российским авиакомпаниям самолетов и техники, ограничивает доступ страны - полупроводники или передовое программное обеспечение; Грядут изменения визовой политики: дипломаты и связанные с ними бизнесмены останутся без привилегированного доступа в Евросоюз.

Япония также вводит санкции. Страна замораживает капиталы и вводит запрет на выдачу виз российским частным лицам и организациям, замораживает активы финансовых организаций РФ, запрещает экспорт некоторых товаров, которые можно использовать в военных целях.

Зеленский: в Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение

Зеленский также призвал киевлян быть осторожными и соблюдать правила комендантского часа и уверил, что вместе со своей семьей останется в стране. "Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но у меня нет права раскрыть, где они сейчас", - сказал он.

"По имеющейся информации, противник обозначил меня как цель номер один. Моя семья - цель номер два. Они хотят политически уничтожить Украину, уничтожив главу государства", - добавил Зеленский.

В утреннем обращении Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу начали бомбить жилые кварталы Киева. Он сравнил это с событиями в 1941 году. По его словам, в первый день войны погибли 137 граждан Украины, 10 из них - офицеры, 316 человек ранены.

В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства (...)". Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток после вступления в силу указа, в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года либо служивших по контракту.

Утром в Генштабе украинской армии сообщили, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков, где украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.

Все главное о событиях первого дня войны читайте здесь.

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