Пабрикс: Многое в Украинской войне решится этой ночью

Министр обороны выразил мнение, что "многое будет решено сегодня, потому что ясно, что Россия попытается получить перевес над Украиной, чего не удалось сделать днем".

Пабрикс также подтвердил, что украинцы получили отправленную Латвией систему ПВО Stinger. Украинцы уже проверили ее, и она работает. Министр, правда, не уточнил, удалось ли выделенными Латвией ракетами успешно напасть на российские силы.

Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш указал, что

начальный период войны очень ответственный, когда решается сущность направления войны, то есть, будет ли это длительный конфликт с сильным противостоянием со стороны Украины, или же украинская армия будет деморализована.

"Ближайшие дни и часы будет очень важными, чтобы увидеть, как Украина подготовилась к защите страны", - подчеркнул Калниньш.

Он также указал на то, что, на данный момент, большую долю военной операции занимают удары с воздуха. Поэтому надо смотреть, как в ближайшее время будут задействованы сухопутные силы.

Критические пункты - это Киев и то, что у россиян получится на юге Украины.

Калниньш добавил, что возможности маневров есть и у Украины, и у России.