"Зенит", "Боруссия" и "Наполи" вылетели из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" не смогла победить шотландский "Рейнджерс". Встреча закончилась со счётом 2:2, после чего немецкий клуб покинул розыгрыш турнира.

Закончились еврокубки и для питерского "Зенита", который не смог победить испанский "Бетис". Первый матч между командами завершился победой "Бетиса" со счётом 3:2, а во втором была зафиксирована ничья.

Путёвку в 1/8 финала завоевали также испанские "Барселона" и "Севилья", которые в своих противостояниях обыграли "Наполи" и загребское "Динамо".

В других матчах 1/16 финала "Аталанта" оказалась сильнее "Олимпиакоса", "РБ Лейпциг" победил "Реал Сосьедад", "Порту" прошёл "Лацио", а молдавский "Шериф" по пенальти уступил португальской "Браге".

Так, в 1/8 финала Лиги Европы в качестве "несеяных" прошли "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Севилья", "Порту", "Барселона", "Бетис", "Рейнджерс" и "Брага". Занявшие первые места в своих группах Лиги Европы "Айнтрахт", "Байер", "Галатасарай", "Вест Хэм", "Лион", "Монако", "Спартак" и "Црвена Звезда" будут считаться "сеяными".