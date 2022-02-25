СМИ: В 3 ночи ожидается атака на Киев

Одновременно с этим некоторые провластные российские Telegram-каналы анонсировали ночью "спецоперации".
Baza сообщает, что о намеченной на 3 часа операции против Киева сообщил корреспондент CNN, ссылаясь на источник в разведке.
Тем временем в Киеве добровольцам продолжают раздавать оружие. Как заявила Анна Маляр, замминистра обороны Украины - в столицу продолжают завозить оружие, чтобы раздать тем, кто готов присоединиться к обороне города.
Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней.