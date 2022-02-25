Пт, 25.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

СМИ: В 3 ночи ожидается атака на Киев

Киев. ФОТО: Sergei Chuzavkov

СМИ стран Запада со ссылкой на источники в западных и украинских оборонных структурах и в разведке заявили об ожидании массированных бомбардировок Киева около 3 часов ночи (время в Киеве и Риге совпадает), передает BBC.

Одновременно с этим некоторые провластные российские Telegram-каналы анонсировали ночью "спецоперации".

Baza сообщает, что о намеченной на 3 часа операции против Киева сообщил корреспондент CNN, ссылаясь на источник в разведке.

Тем временем в Киеве добровольцам продолжают раздавать оружие. Как заявила Анна Маляр, замминистра обороны Украины - в столицу продолжают завозить оружие, чтобы раздать тем, кто готов присоединиться к обороне города.

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней.


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