Украина: российские войска потеряли около 3200 солдат и 500 единиц техники

Два батальона бросили технику и уходят с позиций в пешем порядке, сказано в оповещении. В заявлении также говорится, что город Мариуполь контролируется ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что за сутки было уничтожено 30 российских танков, до 130 бронемашин, 5 самолетов и 6 вертолетов.

Минобороны РФ уже отрицало потери техники и военнослужащих, заявляя о дезинформации со стороны Украины.

Россия перебросила в Украину более 60 батальонно-тактических групп

Основной целью военной операции является блокирование Киева и создание сухопутных коридоров в Крым и Приднестровье, сообщили в Генштабе ВСУ.

Для этой цели на аэродром Гостомель высажен тактический десант численностью до 200 российских военнослужащих. Еще одна цель оккупантов - уничтожение объектов критической гражданской инфраструктуры, которые регулярно подвергаются ракетно-авиационным ударам, говорится в сообщении Генштаба.