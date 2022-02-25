Пт, 25.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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Зеленский: в Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ФОТО: HANDOUT/AFP

В своем обращении к народу в пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские диверсионные группы вошли в Киев, а цель России, в том числе - его убийство.

Зеленский также призвал киевлян быть осторожными и соблюдать правила комендантского часа и уверил, что вместе со своей семьей останется в стране. "Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но у меня нет права раскрыть, где они сейчас", - сказал он.

"По имеющейся информации, противник обозначил меня как цель номер один. Моя семья - цель номер два. Они хотят политически уничтожить Украину, уничтожив главу государства", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, в четверг в боях с противником погибли 137 граждан Украины - военных и гражданских, сотни получили ранения.

"На Змеином острове героически погибли все пограничники, защищая его до последнего. Однако они не сдались. Всем им посмертно будет присвоено звание Героя Украины", - добавил президент Украины.


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