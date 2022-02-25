Фото, видео ⟩ В Киеве произошли несколько взрывов. Есть раненые

СМИ и киевляне сообщают о шести сильных взрывах в Киеве. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко изначально писал, что "продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами".

"Два попадания в многоквартирный дом на улице Кошица 7а. Одно - на уровне 1-2 этажей первой секции, второе - на уровне 8-9 этажей второй секции", - уточнили в службе чрезвычайных ситуаций Украины.

В соцсетях появляются видео случившегося. Внимание: присутствует ненормативная лексика.

Позднее видео с места крушения опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате происшествия трое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Есть и угроза обрушения дома.