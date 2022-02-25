В Молдове объявлено чрезвычайное положение

За решение в четверг, 25 февраля, единогласно проголосовали 88 представителей всех политических групп.

К парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в стране обратилось правительство.

Премьер-министр Наталья Гаврилица проинформировала об условиях чрезвычайного положения.

Среди прочего запрещена организация массовых акций и протестов, введен особый режим работы СМИ.

Распространение недостоверной информации не будет допущено, правительство предусмотрит право на выдворение нежелательных лиц, меры по обеспечению граждан товарами первой необходимости, усиление условий работы правоохранительных органов, организацию работы по приему украинских беженцев.