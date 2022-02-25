В Молдове объявлено чрезвычайное положение
Парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с ситуацией в Украине, пишет "Интерфакс".
Парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с ситуацией в Украине, пишет "Интерфакс".
За решение в четверг, 25 февраля, единогласно проголосовали 88 представителей всех политических групп.
К парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение в стране обратилось правительство.
Премьер-министр Наталья Гаврилица проинформировала об условиях чрезвычайного положения.
Среди прочего запрещена организация массовых акций и протестов, введен особый режим работы СМИ.
Распространение недостоверной информации не будет допущено, правительство предусмотрит право на выдворение нежелательных лиц, меры по обеспечению граждан товарами первой необходимости, усиление условий работы правоохранительных органов, организацию работы по приему украинских беженцев.
Премьер-министр сообщила, что в четверг в Молдову прибыли более 4200 беженцев из Украины. Многие решили уехать в Европейский союз, но более 100 человек попросили убежища в Молдове.